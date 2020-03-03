Uluslararası Af Örgütü: 'Yunanistan insan hakları yükümlülüklerine ihanet içinde'

Uluslararası Af Örgütü bugün bir açıklama yayımlayarak, Yunanistan yetkilileri tarafından mültecileri ülkeye girmesini engellemek için alınan insanlık dışı tedbirlerin Yunanistan’ın insan hakları yükümlülüklerine korkunç bir ihanet olduğunu ve şiddetten kaçan insanların hayatını tehlikeye atacağını söyledi.

Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi’nin gerçekleştirdiği toplantının ardından yetkililer, Yunanistan’a yasa dışı yollardan giren kişilerin sığınma başvurularını geçici olarak askıya alacaklarını duyurdu. Ayrıca, ülkeye yeni giriş yapan kişilerin, geldikleri ülkenin 'elverişli' olması halinde, sığınma kaydı yapılmaksızın acilen geri gönderileceği açıklandı.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Enstitüleri Ofisi Direktörü Eve Geddie konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Geddie açıklamasında, “Herkesin sığınma hakkı vardır. İnsanları sığınma süreci işletilmeden sınır dışı etmek, onları savaşın vahşetlerine geri göndermek veya ağır insan hakları ihlallerine karşı savunmasız bırakmak anlamına gelir. Bu da geri göndermeme (non-refoulement) ilkesinin ihlalidir” dedi.

Geddie, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yunanistan yetkililerinin sorumsuzca başvurduğu tedbirler AB hukukunu ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek insanların hayatını tehlikeye atıyor. Sığınmacılar bir kez daha acımasız bir siyasi oyunda pazarlık kozu olarak kullanılıyor.”

Yunanistan ayrıca askeri güçlerinin bugünden itibaren Evros bölgesinde Türkiye ile kara sınırında ve Ege Denizi’nde atış mühimmatı ile tatbikat yapacağını duyurdu. Türkiye yetkililerinin 28 Şubat’ta sınırı geçmek isteyen kişileri durdurmayacağını açıklamasının ardından binlerce kişi Türkiye’nin Yunanistan ile kara ve deniz sınırlarında toplandı.

‘Sığınmacıları güvenlik tehdidi olarak görmek yerine hayatlarını güvenli hale getirin’

Yunanistan adalarına ulaşan sığınmacıların sayısı artarken, basında, Midilli’de yaşayanların denizdeki botların kıyıya ulaşmasını engellediği haberleri yer alıyor. Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan yetkililerini, Yunanistan’a ulaşan sığınmacıları ve onlara destek olmak için sahada bulunan sivil toplum örgütleri ile aktivistleri korumak için gereken tüm tedbirleri almaya çağırıyor.

“Yunanistan aşırı güç kullanmaktan kaçınmalı ve denizde arama-kurtarma çalışmalarının sürdürülebilmesini güvence altına almalıdır. Yunanistan’a sığınmak isteyen insanlara suçlu veya güvenlik tehdidi muamelesi yapmak yerine yardımcı olunmalıdır” diyen Eve Geddie, sözlerini şöyle sonlandırdı: “AB üyesi devletler Türkiye’ye ulaşan sığınmacılara ilişkin sorumluluk paylaşımı konusunda hem mali destek vererek hem de Avrupa’ya güvenli geçiş yolları sağlayarak daha fazlasını yapmalıdır. Avrupa Komisyonu da sığınmacıların yeterli kabul ve sığınma prosedürlerine erişiminin sağlanması için Yunanistan ve Bulgaristan’ın ihtiyaç duyabileceği her türlü desteği acilen koordine etmelidir."