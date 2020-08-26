“Ulus Kaçağı” Girne'de tanıtıldı

Avrupa Parlamentosu üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in son kitabı “ Ulus Kaçağı” Dome Hotel’de düzenlenen söyleşide tanıtıldı.

Açık havada gerçekleşen ve moderatörlüğünü Hüseyin Tüccar’ın yaptığı söyleşiye Niyazi Kızılyürek katılımcıların kitabın içeriğine ve Doğu Akdeniz’deki bölgesel gerginlik hakkında görüşlerini paylaştı.