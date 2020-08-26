“Ulus Kaçağı” Girne'de tanıtıldı
Avrupa Parlamentosu üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in son kitabı “ Ulus Kaçağı” Dome Hotel’de düzenlenen söyleşide tanıtıldı.
A+A-
Avrupa Parlamentosu üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in son kitabı “ Ulus Kaçağı” Dome Hotel’de düzenlenen söyleşide tanıtıldı.
Açık havada gerçekleşen ve moderatörlüğünü Hüseyin Tüccar’ın yaptığı söyleşiye Niyazi Kızılyürek katılımcıların kitabın içeriğine ve Doğu Akdeniz’deki bölgesel gerginlik hakkında görüşlerini paylaştı.
Bu haber toplam 170 defa okunmuştur
Etiketler : niyazi kızılyürek, kitap, Ulus Kaçağı
Önceki ve Sonraki Haberler