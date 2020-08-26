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“Ulus Kaçağı” Girne'de tanıtıldı

“Ulus Kaçağı” Girne'de tanıtıldı

 Avrupa Parlamentosu üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in son kitabı “ Ulus Kaçağı” Dome Hotel’de düzenlenen söyleşide tanıtıldı.

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 Avrupa Parlamentosu üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in son kitabı “ Ulus Kaçağı” Dome Hotel’de düzenlenen söyleşide tanıtıldı.

Açık havada gerçekleşen ve moderatörlüğünü Hüseyin Tüccar’ın yaptığı söyleşiye  Niyazi Kızılyürek katılımcıların kitabın içeriğine ve Doğu Akdeniz’deki bölgesel gerginlik hakkında görüşlerini paylaştı.

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