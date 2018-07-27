Lefkoşa34 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. Ululararası suç şebekesinin elebaşı Larnaka'da yakalandı
Ululararası suç şebekesinin elebaşı Larnaka'da yakalandı

Ululararası suç şebekesinin elebaşı Larnaka'da yakalandı

 İnternet dolandırıcılığı yapan uluslararası şebekenin, Kıbrıs Rum polisinin de dahil olduğu operasyonla, çökertildiği, elebaşının ise Larnaka’da tutuklandığı belirtildi. 

A+A-

 İnternet dolandırıcılığı yapan uluslararası şebekenin, Kıbrıs Rum polisinin de dahil olduğu operasyonla, çökertildiği, elebaşının ise Larnaka’da tutuklandığı belirtildi. 
Alithia gazetesi, EUROPOL ve  EUROJUST’ın, Rum polisinin katılımıyla, 9 Avrupa ülkesinde  gerçekleştirdiği “Warenagent” operasyonu çerçevesinde, toplam 18 milyon Euro’luk dolandırıcılık yapan şebekeyi çökerttiğini yazdı. 
Şebekenin 35 yaşındaki elebaşının geçen ay Larnaka’da, bununla birlikte 14 kişinin de başka  8 ülkede tutuklandığını yazan gazete, tutuklamaların haziran ayında gerçekleştirildiğini ancak araştırmaların son günlere kadar devam ettiğini belirtti.

Bu haber toplam 94 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler