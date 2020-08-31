Ulukışla çöplüğünde yangın

Polis Basn Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 17.00 sıralarında Ulukışla’nın batı kısmında bulunan çöplük alanda henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi.

Yangına polis itfaiye ekipleri mudahale etti.

Yangın alanının cevre emniyeti alınmış olup, çöplük kontrollü bir şekilde yanmaya devam ediyor. Bölgede tedbir amaçlı itfaiye ekipleri bulunuyor.

(BRT/PGM)

FOTO: ARŞİV