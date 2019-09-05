Ulugün davasında karar günü

Alsancak’ta Memduh Ulugün’ü 6 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet ve Meryem Doğu hakkındaki karar bugün açıklanıyor.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıkların davasının kararı 5 Eylül’e bırakılmıştı. Uzun süren duruşmaların ardından karara kalan davada sanık Meryem Ulugun, Mehduh Ulugün’ün kendisine defalarca tecavüz ettiğini, susması için tehdit ettiğini, ilk tecavüzün ise ilaçla bayıldıktan sonra olduğunu öne sürmüştü. Meryem Doğu, eşinin gerçeği öğrendiğini, olay günü amacının onu öldürmek olmadığını, konuşmak için bir araya geldiğini ancak kendisine hakaret edince öldürdüğünü söylemişti.

Mehmet Doğu da cinayetle alakası olmadığını, gerçeği öğrendikten sonra Ulugün’le konuştuğunu ancak onu öldürmek gibi bir plan yapmadığını iddia etmişti. Mehmet Doğu, olay günü bağırtılar duyduğunu, eşi Meryem Doğu’nun Ulugün’le boğuştuğunu, yanlarına gidince bıçakladığını anladığını ve olaya müdahale edip, Ulugün’ü kurtarmaya çalıştığını söylemişti.

İddia makamı ise çiftin planlayarak, Ulugün’ü öldürdüğünü belirtip, mahkemeye olgular sunmuştu.

Mahkeme dava sürecinin ardından kararı 5 Eylül 2019 tarihine ertelemişti.

Alsancak’ta 13 Mart 2018 tarihinde meydana gelen olayda Meryem Doğu ile Mehmet Doğu’nun Memduh Ulugün’ü altı bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilmişti.