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Ulugün cinayet zanlılarına 7 gün tutukluluk

Ulugün cinayet zanlılarına 7 gün tutukluluk

Memduh Ulugün cinayetinin zanlıları 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D bu sabah yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

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Alsancak’ta 13 Mart Salı günü 53 yaşındaki Memduh Ulugün’ün sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki gün tutukluluk alan karı-koca, 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D bu sabah yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme iki zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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 Polis mahkeme avlusunda geniş güvenlik önlemi aldı, önceki gün olduğu gibi yol yine trafiğe kapatıldı.

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Zanlılar çok yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye getirildi, çevik kuvvet de mahkeme avlusunda konuşlandı.

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