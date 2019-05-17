Uluçay: Sosyal devlet anlayışı ön plana çıkmalı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, eşi Rana Uluçay ile birlikte Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi’ni ziyaret etti. Meclis Başkanı Uluçay, “Çocuklarımızın gerçekten birey olarak hayata kazandırılması, bu okulda sunulan özel eğitimle ilgili hizmetlerin yaygınlaştırılması ve ileriye götürülmesi önemli” vurgusunda bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Özel Eğitim Merkezi’ni 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde ziyaret eden Uluçay çifti, çocuklarla sohbet etti.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, yıllarca okulda hizmet vermiş değerli öğretmenlerin emeklerini yerinde görmek istediklerini belirterek, özel eğitim ihtiyacı duyan çocukların hayata hazırlanabilmeleri için eğitimcilerin özverili şekilde çalıştığını söyledi.

Uluçay, “Ülkede, sosyal devlet anlayışının ön planına çıkması gerektiğini her zaman söylüyoruz. Farkındalık yaratmak için bir süreden beridir bu yönde hizmet veren kurumlarımızı ziyaret ediyor, çalışmalarını yerinde görüyor, üzerimize düşen bir takım işler varsa onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Uluçay, okul yetkilileriyle her zaman işbirliği yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

ÖYKEN: “YILLAR SONRA İLK KEZ BİR MECLİS BAŞKANI VE EŞİ OKULU ZİYARET EDİYOR”

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi Müdürü Soner Öyken, yıllar sonra ilk kez bir Meclis Başkanı ve eşinin okulu ziyaret ettiğini belirterek, bundan gurur duyduklarını söyledi.

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi’nin KKTC’nin en büyük özel eğitim merkezi olduğunu belirten Öyken, merkezde 82 çocuğa hizmet verildiğini belirtti.

Soner Öyken, amaçlarının özel gereksinimli çocukları yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilecek seviyeye getirmek olduğunu söyledi.

Öyken, Salı günü saat 10.00’da okulda yılsonu sergisi açılacağını belirterek Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ı sergiye davet etti.