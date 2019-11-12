ULUÇAY: PROTOKOL ŞEKİLLENMELİ

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başlandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay konuşmasında, 2020 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek, geçtiğimiz iki yılda TL’nin değer kaybetmesiyle satın alma gücünün düştüğünü, TC’deki sistem değişikliğiyle yardımların geciktiğini söyledi.

2019’un ikinci yarısından itibaren TL’deki istikrar görüntüsü ve hayat pahalılığın maaşlara yansıtılması ve geçiş noktalarından gelen turistlerin döviz bırakmasıyla biraz rahatlama sağlandığını söyleyen Uluçay, önümüzdeki süreçte adım atılması gereken noktalar olduğunu belirtti.

Uluçay, TC ile KKTC arasında imzalanan protokolün şekillenmesi, KKTC’nin 2008’den beri sürdürdüğü AB uyum Programının devam etmesi, öngörülen hedeflerin yerine getirilmesine hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Kamu reformu suç gelirleri ile ilgili yasaların hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapan Uluçay, nüfus politikasına yönelik yasaların da hayata geçirilmesi için adım atılması gerektiğini belirtti.

Üretime dayalı bir sistemi hayata geçirmek adına yapılması gerekenler olduğunu söyleyen Uluçay, buna yönelik adımlar atılmasının şart olduğunu kaydetti.

Uluçay, istihdam artıracak politikaların belirlenmesi, yükseköğrenimde kalitenin artırılması, teknopark ve Ar-GE yatırımlarının hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin karşılık bulması adına 25 Kasım’daki görüşmenin yol haritası çıkarmasını, beşli görüşmeye götürmesi temennisinde bulunan Uluçay, doğalgaz konusunda ortak akıl ile davranılması için de federasyon modeli ile Kıbrıs sorunun çözüme kavuşturulmasını önemli bir hedef olduğunu belirtti.

Uluçay, uygulanacak politikaların bütünlük içermesinin önemli olduğunu söyleyerek, siyasilerin seçim kaygıları ile hareket etmeden ülke geleceği için çalışması gerektiğini vurguladı.