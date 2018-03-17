Uluçam, doğanın estetiğini sergiliyor
Sanatçı Hikmet Uluçam, “3 CYCLAMEN +” ismini verdiği kış bitkileri peyzaj ve fotoğraf sergisi düzenliyor.
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Sanatçı Hikmet Uluçam, “3 CYCLAMEN +” ismini verdiği kış bitkileri peyzaj ve fotoğraf sergisi düzenliyor. 17 Mart Cumartesi saat 14:00’de Cactus Gardens Art Gallery’de açılacak sergi 18 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Pazartesi ve Salı günleri hariç 10:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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