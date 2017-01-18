Ülkü Yurdu ince eleyip sık dokuyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Süper Lig’in batı ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu yabancı oyuncu arayışında. Kırmızı yeşilliler, adaya getirdikleri bazı oyuncuları idmana çıkardı. Geçtiğimiz gün adaya getirilen Kamerunlu Massouissi ve Fildişi Sahilli Camara Zouma dün yapılan antrenmanda denenmeye alındı. Güzelyurt ekibi, bugün oynayacağı hazırlık maçında da oyunculara şans verip notunu verecek. Öte yandan, dün akşam saatlerinde adaya getirilen ve Senegal U21 takımında top koşturan forvet Correia Nanque Alfredo, da denenecek. Teknik direktör Bülent Aytaç, önümüzdeki günlerde hangi oyuncuyla çalışmak istediğinin kararını belirtecek.