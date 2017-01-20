Ülkü Yurdu Güreşcioğlu'nu unutmadı
Hastalığa yenik düşerek 2 yıl önce hayatını kaybeden Seda Güreşcioğlu anısına bir turnuva düzenleniyor. Baf Ülkü Yurdu'yla Lefke'nin karşılşacağı bu özel maç Cumartesi günü 14.30'da Alpay Volkan Antrenman Sahası'nda oynanacak
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Hüseyin ÖZBARIŞCI
Uzun süre Baf Ülkü Yurdu’nda yöneticilik görevinde bulunan Erol Çulluoğlu’nun kızı Seda Güreşcioğlu 2 yıl önce genç yaşta hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Baf Ülkü Yurdu, Seda Güreçcioğlu’nun anısına anı turnuvası düzenliyor. Cumartesi günü Alpay Volkan Antrenman Sahası’nda oynanacak anı turnuvasında Baf Ülkü Yurdu – Lefke’yle karşılaşacak. Karşılaşmanın ardından günün anısına ödül töreni düzenlenecek. Seda Güreşcioğlu’nun babasının yanında amcası Cahit Çulluoğlu ve kardeşi Serdar Çulluoğlu da Ülkü Yurdu’nda yöneticilik görevinde bulundu.
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