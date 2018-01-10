Ülkü Yurdu evinde hazırlanıyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in batı ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda ikinci devre hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı yeşilli ekip, ikinci devre hazırlıklarına kendi tesislerinde geçiriyor. Teknik direktör Kemal Yürekli, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, ikinci devrede daha istikrarlı sonuçlar almak istediklerini ifade etti.

Yürekli: “Çalışmalarımız oldukça yoğun geçiyor”

Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu’nun teknik patronu Kemal Yürekli, ikinci devre hazırlıklarının çok iyi bir şekilde ve oldukça yoğun geçtiğini söyledi. Takımın ilk yarıda aldığı sonuçlara dikkat çeken genç teknik adam, ilk haftalara kötü başladıklarını, daha sonra sistemin ve oyun düzeninin oturmasıyla iyi sonuçların geldiğini aktardı. Buna rağmen istikrarı bir türlü bulamadıklarını dile getiren Yürekli, ikinci devrede daha iyi bir grafik çizmek istediklerini ifade etti.

“Kadromuzu korumak zorundayız”

Kemal Yürekli, mevcut kadrolarını ikinci devrede de korumak istediklerini söyledi. Kemal Yürekli; “Sezon başında gerçekten kaliteli ve çok iyi bir kadro kurduk. Eğer ikinci devrede daha iyi bir görüntü çizmek istiyorsak mevcut kadromuzu korumak ve eksikliklerimizi de gidermek zorundayız. Yabancılarımız gerçekten çok iyi, yerli oyuncularımız da çok iyi… Genç takımdan takviye yaptık, eksiklerimizi de gidermek için kadromuza takviye yapacağız. Aramızdan ayrılan bir tek Hamis oldu. Hamis, çok iyi bir oyuncu, kararını verdi, bize de saygı duymak düşer” dedi.

Günde çift idman…

Baf Ülkü Yurdu’nda ikinci devre çalışmaları gayet yoğun geçiyor. Güzelyurt ekibi, hafta başından Cuma gününe kadar günde çift idman yapıyor. Baf Ülkü Yurdu, Cumartesi günü Süper Lig’in bir başka ekibi Gençlik Gücü ile kendi tesislerinde bir de hazırlık maçı yapacak.