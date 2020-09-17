‘Ülkeye nereden girdiği belli değil’

Ülkeye nereden girdiği belli olmayan ve Akıncılar Bölgesi’nde tespit edilerek tutuklanan zanlı A.A.E bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, zanlı A.A.E.’nin onaylanmamış bir limandan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapmak suçuyla tutuklandığını belirtti.

Polis, 16 Eylül tarihinde, saat 05.00 raddelerinde zanlının henüz tespit edilmeyen ve onaylanmış bir liman olmayan bir yerden ülkeye giriş yaptığını söyledi. Aynı tarihte zanlının Akıncılar köyünde tespit edildiğini ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını da belirten Polis, mesele ile ilgili olarak aranmakta olan şahıslar ve temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu söyledi.

Polis, zanlının serbest kalması halinde aranmakta olan şahıslara ve alınacak olan ifadelere etki edeceğinden bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının poliste 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.