“Ülkeye karantinasız girişe asla izin verilmesin”

Sendikal Platform, Covid-19 salgını nedeniyle ülkeye karantinasız girişlere izin verilmemesini istedi.

Sendikal Platform adına KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in yaptığı yazılı açıklamada, “Covid-19 salgınında vaka sayısının artmasının ve kontrolden çıkmasının ana sebebi hükümetin alamamış olduğu önlemler ile bilimsel öngörülerin dışında hareket etmesinin yanında, bu eksikliklerle birlikte adamızın kuzeyindeki limanların açılması ve limanlardan yapılan girişlerdir” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Devam eden Covid-19 salgınının yarattığı yıkımı ve işbirlikçi Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi Hükümetinin, çıkar çevrelerine menfaat sağlamak için aldığı yanlış kararlar sonucu artan vakaların nedenlerini değerlendiren Sendikal Platform şu kararları üretmiştir;

1-Covid-19 salgınında vaka sayısının artmasının ve kontrolden çıkmasının ana sebebi hükümetin alamamış olduğu önlemler ile bilimsel öngörülerin dışında hareket etmesinin yanında, bu eksikliklerle birlikte adamızın kuzeyindeki limanların açılması ve limanlardan yapılan girişlerdir. Bu çerçevede hükümeti, ülkeye girişlerle ilgili aldığı durdurma kararını vakalar kontrol altına alınana kadar bir hafta daha uzatmasıdır.

2-Ülkeye karantinasız girişe asla izin verilmemesidir.

Bu konuda hükümet, toplumun sağlığını hiçe sayarak hareket etmemelidir. Sendikalar olarak bu iki maddenin uygulanmaması halinde genel grev dahil her türlü eylem hakkımızı kullanacağız.”