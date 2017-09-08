Ülkeye kanunsuz giriş yaptı, tutuklandı

Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye izinsiz giren Y.U.’nun (E-27),kanunsuz kurusıkı tabanca ile tabancaya ait sekiz kurusıkı mermi, 2 biber gazı taşıdığı ve bazı hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilerek, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, adı edilenin daha önce KKTC’de işlediği suçlar sebebiyle ülkeye girişinin yasak olduğu belirtilerek, Y.U.’nun Gazimağusa Limanı’na henüz tespit edilemeyen bir gemi ile gelerek, muhaceret işlemi yaptırmadan yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC’ye giriş yaptığı öğrenildi.

Bahse konu şahsın ülkeye kaçak yollardan girdiğinin öğrenilmesi üzerine polis tarafından yapılan geniş çaplı aramalar sonucunda adı edilenin dün tespit edilerek tutuklandığı ve tasarrufunda bulunan sırt çantası içerisindeki kanunsuz tabanca, mermi ve biber gazlarına el konulduğu belirtildi.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, adı edilenin; Kurudere’deTaner Samancıoğlu’na ait binanın güneş enerjisi ile çalışan lambasını, hareket sensörlü projektörü, binanın pencere camını kırarak hasara uğrattığı ve bina içerisindeki jeneratörden 5 litre benzin ile 1 litre motor yağını çaldığı tespit edildi.

Öte yandan, adı edilenin ayrıca 22 Ağustos tarihinde, Oğuz Alp’e ait "Olive Avirtion" isimli uçuş okulundaki ofis odasına gidip kameraların yönünü değiştirdikten sonra alarm sisteminin ikaz vermesi üzerine olay yerinden ayrılarak suç işlemeye teşebbüs ettiği, 29-30 Ağustos tarihleri arasında ise, Güvercinlik Sanayi bölgesinde Ruslan Aminov’a ait tır aracın kabini içerisinden de bir cüzdan ve içerisinde bulunan sürüş ehliyetini, 20 TL para ve 1 paket sigarayı çaldığı tespit edildi.

GAZİMAĞUSA’DA BİNA AÇMA VE HIRSIZLIK

Öte yandan Gazimağusa’da önceki akşam meydana gelen hırsızlık olayında, Ertan Uygur tarafından depo olarak kullanılan binadan muhtelif motosiklet parçaları çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen T.Ç. (E-20) ve İ.T. (E-22) tutuklandı.

Polisin mesele ile ilgili soruşturmaları devam ediyor.