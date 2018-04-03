Ülkeye kanunsuz giriş yaptı

Girne bölgesinde 1 Nisan’da, isminin baş harfleri H.E.Y. (E-23) olan bir kişi, gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan, bir tekneyle ülkemize giriş yaptığı belirlendi. Söz konusu şahsı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.

Para ve Kambiyo Yasası'na aykırı hareket

Ercan Havalimanı’nda bir şahıs üzerinde 10 bin Euro veya muadilinden fazla miktarda parayla, yetkili makamlara bilgi vermeden ülkeden çıkış yapmaya çalışırken tespit edildi.



Polisten verilen bilgiye göre, F.A. (E-51), 10 bin Euro ve 4 bin 155 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapmaya çalıştı.



Para ve Kambiyo Yasası’na göre, ülkeden çıkış yaparken 10 bin Euro veya muadili para hakkında yetkili makamların bilgilendirilmesi gerekiyor.