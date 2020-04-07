Ülkeye kanunsuz giriş
Mağusa’da dün yapılan denetimlerde 3 mülteci M.E (E-50), M.H (E-30) ve A.E (E-28) ,5 Nisan’da Kıbrıs'ın kuzeyine kanunsuz giriş yaptığı tespit edildi.
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Mağusa’da dün yapılan denetimlerde 3 mülteci M.E (E-50), M.H (E-30) ve A.E (E-28) ,5 Nisan’da Kıbrıs'ın kuzeyine kanunsuz giriş yaptığı tespit edildi. Olay sonrasında şahıslar tutuklandı.
Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.
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