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Ülkeye kanunsuz giriş

Ülkeye kanunsuz giriş

Mağusa’da dün yapılan denetimlerde 3 mülteci M.E (E-50), M.H (E-30) ve A.E (E-28) ,5 Nisan’da Kıbrıs'ın kuzeyine kanunsuz giriş yaptığı tespit edildi.

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Mağusa’da dün yapılan denetimlerde 3 mülteci M.E (E-50), M.H (E-30) ve A.E (E-28) ,5 Nisan’da Kıbrıs'ın kuzeyine kanunsuz giriş yaptığı tespit edildi. Olay sonrasında şahıslar tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

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