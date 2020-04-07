Ülkeye kanunsuz giriş

Mağusa’da dün yapılan denetimlerde 3 mülteci M.E (E-50), M.H (E-30) ve A.E (E-28) ,5 Nisan’da Kıbrıs'ın kuzeyine kanunsuz giriş yaptığı tespit edildi. Olay sonrasında şahıslar tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.