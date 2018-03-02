Ülkesine tabutta dönüyor!

Didem MENTEŞ

Alayköy’de faaliyet gösteren Hanedan isimli gece kulübünde ‘şüpheli’ şekilde hayatını kaybeden 26 yaşındaki Volha Viarbouskaya’nın kan ve doku örnekleri Türkiye’ye gönderilirken, Viarbouskaya’nın cenazesi de bugün ülkesi Beyaz Rusya’ya ulaştırılacak.

24 Şubat’ta ani rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Viarbouskaya’ya Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tarafından yapılan otopsi sonucunda net bir bulgu elde edilememesi ardından cesetten alınan kan ve doku örnekleri geçtiğimiz günlerde İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

24 Şubat’tan beri Lefkoşa Devlet Hastanesi morgunda bulunan Viarbouskaya’nın cenazesi ise 6 gün sonra ülkesine gitmek üzere bugün yola çıkacak.

Doku örnekleri gönderildi, cenazesi bugün gidiyor

Gece kulübünde yaşanan şüpheli ölümle ilgili polis soruşturması devam ederken, cesetten alınan kan ve doku örnekleri geçtiğimiz günlerde İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan rapor polis soruşturmasına da yön verecek.

Öte yandan gece kulübü yetkilileri Viarbouskaya’nın cenazesinin ülkesine gönderilmesi için yasal prosedür işlemlerini tamamladı. 6 gündür Lefkoşa Devlet Hastanesi morgunda bulunan Viarbouskaya’nın cenazesi bugün ülkesi Belarus’a gönderilecek.

Müşteri ifade vermişti…

Bilindiği üzere geceyi Viarbouskaya ile birlikte geçiren, ‘uyuya kaldığını’ söyleyerek de gece kulübünden ayrılan kişi 25 Şubat günü tespit edilmişti. Kamera görüntülerinde olmasına rağmen kimliği tespit edilemeyen kişi, 26 Şubat’ta polise giderek olayla ilgili ifade vermişti. İlk nazarda bir bağlantısı olmadığı için serbest kalmıştı.

İşletmeci “kalp ritim bozukluğu varmış” demişti

Hatırlanacağı üzere Volha Viarbouskaya’nın ölümü ardından YENİDÜZEN’e konuşan Hanedan gece kulübü işletmecisi Yılmaz Taşkın, Viarbouskaya’nın olay günü aniden fenalaştığını iddia ederek, otopsi raporunda da ‘kalp ritim bozukluğu’ tespiti yapıldığını ileri sürmüştü. Taşkın, “Yaşanan bir şey yok. Aniden fenalaştı. Zaten kendisinde de kalp ritim bozukluğu varmış, otopside de çıktı” demişti.

Doktor “darp” izine rastlamamıştı

Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz ise 24 Şubat’ta Viarbouskaya’ya otopsi yaptığını ancak kesin ölüm nedeninin belirlenemediğini kaydetmişti. Viarbouskaya’nın ölümüne ilişkin raporu 26 Şubat’ta tamamladığını ifade eden Deniz, alınan kan ve doku örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceğini açıklamıştı. YENİDÜZEN’e bilgi veren Deniz, Viarbouskaya’nun vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlamadığını, kesici/delici alet veya ateşli silah yarasının bulunmadığını açıklamıştı. Deniz, kanda uyuşturucu olup olmadığına yönelik, patolojik tetkikler dahil, her türlü tetkikin yapılacağını sözlerine eklemişti.