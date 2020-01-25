“Ülkenizi meşgul ettim beni iade edin”

Yargıç Mine Gündüz, E.Ö'nün davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesine hükmetti.

Devrim DEMİR

33 Suriyeli mülteciyi 13 Ocak tarihinde Mersin'den bir tekne ile Kıbrıs’ın güneyine götürmek isterken, Yeşilırmak açıklarında teknenin arıza yapması sonucu mültecilerle birlikte yakalanan kaptan E.Ö., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Yargıç Mine Gündüz, E.Ö'nün davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesine hükmetti.

15 Ocak tarihinden bu yana soruşturma amaçlı tutuklu bulunan E.Ö., dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

31 mülteci 19 Ocak akşamı Mağusa Limanı’ndan Taşucu'na gönderilirken, yaşları iki küçük mülteci Kıbrıs’ın güneyinde mülteci kampında bulunan ailelerinin yanına teslim edildi.

Mahkemeden özür diledi

Soruşturma memuru Erdem Çevikdal, 33 Suriyeli mülteci ve kaptan E.Ö.’nün Yeşilırmak açıklarında ‘muhaceret yasasına aykırı hareketten’ 14 Ocak tarihinde tespit edildiklerini anlattı.

Çevikdal, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını göz önünde bulundurarak davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesini talep etti. Yargıç Mine Gündüz, E.Ö'nün davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesine hükmetti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı “Ülkenizi meşgul ettim özür dilerim, beni ülkeme teslim edin” savunmasını yaptı.