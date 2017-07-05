Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Bülent Dizdarlı, 3 Temmuz günü hastanede klimaların arızalanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bülent Dizdarlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“3 Temmuz 2017 tarihinde saat 16:30’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bölgesinde, KIBTEK kaynaklı elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Bu esnada, Ayaktan Tanı Binası VRV sistemi, jeneratör devreye girene kadar tümüyle devre dışı kaldı. Aynı esnada bu elektrik kesintisine bağlı olarak, Kan Bankasında da arıza meydana geldi.

Ülkenin bütün kan rezervi tehlike altındaydı. Hastanede nöbetçi teknisyenimiz hayati öneme haiz bu rezervi koruma adına ; önce Kan Bankasına müdahale etti. Devreden çıkan jeneratörü devreye koydu. Yine aynı teknisyenimiz, 35 dakika sonra Göğüs Hastalıkları Servisinin VRV sistemlerini devreye aldı. Sistem çalıştırıldı. Ancak tam kapasite devreye girmesi yaklaşık 40 dakika – 1 saati buldu. Saat 17:40 gibi tüm VRV soğutma sistemleri tam kapasite ile devredeydi. Ne yazık ki ,Saat 20:00 gibi elektrikler gelince, bu sefer jeneratörün devreden çıkmasıyla VRV sistemi yeniden tümüyle devreden çıkıp, tekrar nöbetçi teknisyenimiz tarafından çalıştırılmış ve yaklaşık olarak saat 21:00’de tam kapasite ile çalışmaya başlamıştır. , Bu süre içerisinde bazı hastalarımız sıcak dolayısıyla şikayetçi olmuş, sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulunmuşlardır.

Kendilerine elimizde olmayan nedenlerle verdiğimiz sıkıntıdan dolayı özür dilerken, hastalarımızın mağduriyetini gidermek için nerdeyse hayatını riske ederek arızayı gideren o geceki teknik heyete de teşekkürü borç sayarız”.