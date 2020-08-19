Ülkemizin eğlence hayatına bir yenisi daha ekleniyor...

Elmas Tokay ve Uğur Pirecioğlu, kısa bir süre önce işletmesini aldıkları eski Tango To Buddha klübü farklı bir isim altında ve yepyeni bir konseptle ekim ayı içerisinde hayata geçirmeyi planlıyorlar...

Aslında eylül ayı içerisinde hizmete açmayı hedefledikleri mekanı, ülkede artan Covid-19 vakaları nedeniyle bir süre daha erteleme kararı alan yatırımcı Tokay ve Pirecioğlu, insan sağlığının her şeyden önce geldiğine vurgu yaptı.

Ciddi bir yatırım yaptıklarını belirten işletme sahipleri, Kıbrıslının özlem duyduğu kaliteli bir mekanı yeniden hayata geçirecek olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Açılacak olan yeni klübe, daha önceden İstanbul Reina Goya şimdi ise Ortaköy’ün en gözde mekanı olan Ruby Club işletme sahibi Çağın Keskin’in danışman olarak katkı sağlayacağına dikkat çektiler... Tokay ve Pirecioğlu mekanın işletme müdürünün ise tecrübeli isim Rasim Salihoğlu’nun olacağını belirtti... Bu sene için mekanda bir yemek servisi olmayacağını fakat önümüzdeki sene için Türkiye’den 1-2 ünlü marka ile görüşmelerinin sürdüğünü belirten ikili, mekanın dj'leri konusunda ise isim vermemekle beraber Türkiye’den ünlü isimlerin olacağının müjdesini verdiler...