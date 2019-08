Katliamların yıldönümünde anlamlı çağrı: “Ülkemizi bölmek isteyenlere karşı birleşmeliyiz!”



Kıbrıslı Rum barış aktivisti Christina Valanidou, adada 1974 savaşındaki katliamların yıldönümünde anlamlı bir çağrı yaptı: “Ülkemizi bölmek isteyenlere karşı birleşmeliyiz!”

Valanidou, üç dilde Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, şu duyguları dile getirdi:

“Sevgili Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız; sizden, size karşı işlenmiş Rum toplumunun tüm suç üyelerinin, masum insanlara, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçları için bizi affetmenizi istiyorum! Bu milliyetçilerin ve şöven Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Rumlara karşı da suç işlediğini biliyorsunuz! Ülkemizi bölmek isteyenlere karşı birleşmeliyiz! Ortak ülkemizi seven bizler, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi, ülkemiz ve bölgemizdeki barış için mücadelemize devam etmeliyiz! Bir daha asla savaşmamalı, bir daha asla toplumlarası çatışmalarda bulunmamalıyız. Kıbrıs, bölünemeyecek kadar küçüktür ve tüm Kıbrıslıların barış içinde yaşaması için yeterince büyüktür.”

Αγαπητοί Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες, σας ζητώ να μας συγχωρήσετε για όλα τα εγκλήματα που μέλη της κοινότητας μας έχουν διαπράξει σε βάρος σας, σε βάρος αθώων ανθρώπων, γυναικών και παιδιών! Μπορεί να γνωρίζετε ότι αυτοί οι Ελληνοκύπριοι εθνικιστές και σωβινιστές διέπραξαν εγκλήματα και σε βάρος Ελληνοκυπρίων! Θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι ενάντια σε όλους αυτούς που θέλουν να διατηρήσουν τη χώρα μας διαιρεμένη! Εμείς, που αγαπούμε την κοινή μας πατρίδα, θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για επανένωση της Κύπρου, για την ειρήνη στη χώρα μας και την περιοχή μας! Ποτέ ξανά πόλεμος, ποτέ ξανά διακοινοτικές συγκρούσεις! Η Κύπρος είναι πολύ μικρή για να διχοτομηθεί και αρκετά μεγάλη για όλους τους Κυπρίους για να ζήσουν ειρηνικά!



Dear Turkish Cypriot compatriots I ask you to forgive us for all the crimes members of our community committed against you, crimes against innocent people, women, and children! You may know that those nationalists and chauvinists Greek Cypriots committed crimes and against Greek Cypriots! We should be united against all those who want to keep our country divided! We, who love our common country, we should continue our struggle for the reunification of Cyprus, for peace in our country and our region! Never again war, never again intercommunal clashes! Cyprus is too small to be divided, and it is enough big for all the Cypriots to live in peace!