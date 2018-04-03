Ülkemizde bir donör daha kök hücre bağışı yaptı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine 2003’te bir tüp kan vererek kayıt yaptıran Hale Kapılgan Fıratlı, kanserle mücadele eden ve yurt dışında tedavi gören bir kişi için kök hücre bağışında bulunarak tedavisinde önemli bir umut oldu.

Tanımasa da bir insana yardım eli uzatan donör Hale Kapılgan Fıratlı’nın, doku grupları uyum gösterdiği hastaya kök hücresi vererek sergilediği örnek davranışla 1-7 Nisan Kanser Haftası öncesi kanserle mücadeleye önemli bir katkıda bulunduğu vurgulandı.



BUGÜNE DEK 54 KİŞİ KÖK HÜCRE BAĞIŞI YAPTI… 41 BİN KİŞİ DÜNYA İLİK BANKASI KAYITLARINDA



Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf, kurulduğu günden bu yana yürüttüğü gönüllü donör bağış kampanyalarıyla yaklaşık 41 bin kişiden ücretsiz olarak kan ve tükürük örneği aldı. Kayıtların Dünya İlik Bankası’nda tutulduğu ve dünyada ilik nakline ihtiyaç duyan hastalara umut olunduğu belirtilen açıklamada, KKTC’de alınan bu örneklerden, bu güne kadar 54 kişinin kök hücre bağışında bulunulduğu bildirildi.



Vakıf açıklamasında, kemik iliği donör kaydı yapmak isteyenlerin, 18-45 yaş arası, KKTC kimlik kartına sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bir birey olmasının yeterli olduğu hatırlatıldı.



Daha önce bu amaçla örnek vermiş bireylerin tekrardan örnek vermesine gerek olmadığı kaydedilen açıklamada, Dünya İlik Bankası için kayıtların Lefkoşa Mahkemeler karşısında bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nda yapılabildiği belirtildi.



Kök hücre bağışının ise yaklaşık 4 saat süren ve kan alımına benzer bir işlem olduğu, kök hücreler özel bir cihaz yardımıyla ayrıştırıldığı ve uzun süredir uygulanan bu yöntemin verici için hiçbir tehlike taşımadığının kanıtlandığı ifade edildi.



Hafta içi 08.00-16.30 arasında açık olan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na www.kemalsaracoglu.org adresli web sitesinden veya +90 (392) 2270616-17 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği de belirtildi.