"Ülkemiz standartlarına uygun fişleri kullanın"

Elektrik Mühendisleri Odası 1 Ocak 2020 itibarıyle ülke elektrik tesisat standartlarına uyumsuz üretilen ve ithal edilen cihazlara izin vermeyeceğini duyurdu.

Elektrik Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Uygulamayla, mevcut elektrik tesisat yönetmeliğinde kullanılan prizlerin güvenli şekilde kullanılması ve yine aynı standartlara uygun elektrik fişleri ile kullanılmasının zorunluluğu konusunda halkın bilinçlendirilmesi amaçlanıyor..

Ülke elektrik tesisat sistemine uygun fiş kullanılmaması bir çok riski de beraberinde getiriyor.

Cihazlar, uygun fiş ile kullanılmadığında, yangın riskinden elektrik çarpmasına kadar bir çok istenmeyen olaylara sebep olabiliyor..

Taşınabilir el aletleri en riskli kullanım gruplarına girerken, yeri değiştirilmeyen ve kurulumu teknik ekip tarafından yapılan beyaz eşyalarda risk daha az..

Bu konuda tüketiciye de büyük görevler düşerken, sisteme uygun fiş talep etmek büyük önem taşıyor..

Tüm bunların önüne geçmek için toplumsal bilinç şart.."