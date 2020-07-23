Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “savaşın acılarını, göçmenliği yaşayarak öğrenen Kıbrıslıların şiddetin şiddeti doğurduğunu, şiddetin temel insan haklarını ortadan kaldıramayacağını çok iyi bildiğini” belirterek “Bu ülkede yeterince kan döküldü, savaşla, tehditle, sövgü ile barış olmaz! Öncelikle uluslararası hukuğa, altına imza koyduğunuz anlaşmalara, adamızda yaşayan herkese gereken saygıyı gösterin. Bizim ülkemiz savaş meydanı değildir” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’yi yönetenler başta olmak üzere, açıklamalara bakıldığında diplomatik söylemden ve uluslararası hukuka saygıdan uzak söylemlerin alışkanlık haline geldiği” görüşünü savundu.

Şener Elcil, Avrupa gazetesinin yaptığı yayına yönelik söyleyecek sözü olmayanların sövgü ve tehditle fikirleri susturmaya çalıştıklarını ileri sürdü.