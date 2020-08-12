Ülkedeki standartların geliştirilmesi için işbirliği

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kimya Mühendisleri Odası (KMO) arasında ülkedeki standartların geliştirilmesi ve korunması için iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol; standartların geliştirilmesi, laboratuvar kapasitenin artırılması, etkin denetim mekanizmasının kurulması, yerli üretimin ve ihracatın geliştirilmesi, üretim sektörlerinin sorunlarına ortak çözüm bulunması, kimyasallar ithalatında bürokrasinin azaltılması konularında ortak çalışma öngörüyor.

AVUNDUK: “MEVCUT DURUMUN RESMİNİ ÇEKİP, NET TALEPLERDE BULUNACAĞIZ”

Odadan verilen bilgiye göre, KTSO Başkanı Candan Avunduk, protokolün önemli bir adım olarak nitelendirilebileceğini belirtti.

Avunduk, “Bu protokol ülkedeki standartlar konusunda yol haritası çizilmesine yardımcı olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Sektör temsilcileri ile belirlenecek öncelikli alanlarda standartların ve laboratuvar kapasitelerinin artırılması konusunda KMO ile iş birliği yapacaklarını belirten KTSO Başkanı Avunduk, tüm bu çalışmaların etkin bir denetim mekanizması kurulmasında baskı unsuru oluşturacağına inanç belirtti.

“Avunduk açıklamasında şunları da söyledi:

“Kamunun etkin denetim ve laboratuvar konusundaki eksikleri, yasal mevzuattaki yetersizlikler standartları artırma ve halk sağlığını korumayla ilgili yürütülen çalışmalara engel oluyor. Bu yetersizlikler, ihracatın bile önünde engel olarak duruyor. Bunlar çok kez dile getirildi. Biz iş yapmaktan kaçmıyoruz. Kamu elindeki yetkilerini toplum yararına reel sektöre devretmekten çekinmemeli ve korkmamalıdır. Komşumuz Güney Kıbrıs ile Türkiye’de bu tarz denetimler kamu tarafından değil kamunun yetkilendirdiği özel teşebbüsler tarafından yapılmaktadır. Biz de ülkedeki mevcut durumun resmini çekip, net taleplerde bulunacağız.”

Üreticilerin kimyasal ürünlerle ilgili KMO’dan teknik destek almasının da özendirileceğini belirten Avunduk, bunun ilaç sanayi başta olmak üzere, ihracatta yaşanan sorunların çözülmesine vesile olacağını kaydetti.

ERENSU: UYGUN MALİYET, GERÇEKÇİ ÖLÇÜM

KMO Başkanı Halil Erensu, bu protokolle hedeflenenleri sözlerle aktardı:

“Üretim ve ihracatın artık standardizasyondan ve belgelendirmeden geçtiği günümüzde bu konuda en uygun maliyetli ve en gerçekçi ölçümleri sanayimize kazandırmayı hedefliyoruz. Bununla beraber gerek Odalarımız gerekse de Devletimizle, ilgili olduğumuz alanlardaki işleyiş özelinde kapasite geliştirme çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. Buna dair de çeşitli İlaç Eczacılık Dairesi ve Tarım Dairesi'nden başta olmak üzere kamu kuruluşları ile temaslarımız başlamıştır. Ayrıca Sanayimizin gelişmesi için üreticilerimiz, Odalarımız ve eğitim kuruluşlarımızın da bir araya gelip çözümler aranması hedeflerimiz arasındadır.

Bu iş birliği protokolü iki Oda arasında imzalanmış olsa da kapsamlı çalışmalar yapma arzusundayız.”