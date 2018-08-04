“Ülkedeki LPG bitti, yeni parti %24 zamlı geldi!”

Her alanda vatandaşı olumsuz etkileyen dövizin seyri karşısındaki Türk Lirası’ndaki değer kaybı, dün tüp gaza gelen 12 TL’lik zam ile bir kez daha kendini gösterdi… Sektör temsilcileri bu durumu ‘dünya borsasındaki ham petrol fiyatları ve ürün fiyatlarının artışı’ ile ‘Türk Lirası’nın Dolar karşısında değer kaybetmesine’ bağladı

Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdür Cem Arat: “Biz Likit Petrol Gazı (LPG’yi) en son nisan ayında ülkeye getirdik, bu LPG bitti, yeni bir parti getirdik. Arada fiyat farkı doğdu”

LPG Üretim ve Pazarlama Kooperatif ltd. (Koopgaz) Genel Müdürü Nevzat Nevzat: “Bu zam da kaçınılmazdı ve hangi hükümet olsa bu tür zamlar yapılacaktı. Çünkü TL’nin 2003 ten bu yana döviz karşında uğradığı değer kaybı bizi bu günlere götürdü.”

Fehime ALASYA

Dövizin seyri ve Türk Lirası’nın Dolar karşısında değer kaybedişi ülkedeki birçok kaleme zam olarak yansımaya devam ediyor.

Kıbrıs Türk Petrolleri’nin sunduğu fiyata göre 10 kiloluk ev tipi tüp gazlarında 12 TL’lik artışa gidildi, sektör temsilcileri bunu ‘dünya borsasındaki ham petrol fiyatları ve ürün fiyatlarının artışı’ ile ‘Türk Lirası’nın Dolar karşısında değer kaybetmesine’ bağladı.

Kıbrıs Türk Petrolleri’nin Koop-Gaz, Jet Gaz ve İnternet Gaz’a sunduğu fiyata göre ev tipi tüp gazın fiyatı 50 TL’den 62 TL’ye yükselirken, zam kararı dünden itibaren yürürlüğe girdi.

Dolum tesislerine %32.28, tüketiciye %24 zam



İşletmecilerden alınan bilgiye göre gaz piyasasındaki yeni rakamlarda zam, üç ana dolum tesisi olan Koop-Gaz, Jet Gaz ve İnternet Gaz’a % 32.28 olarak yansırken, zammın tüketiciye yansıması % 24 olarak düzenlendi.

Yani 16 Ocak’tan itibaren 50 TL olan 10 kiloluk tüp gaz fiyatı, yüzde 24 oranında 12 TL’lik artış göstererek dün 62 TL’ye yükseldi.

“Ham petrol fiyatları ve TL’nin değer kaybı…”

Bu artışı ‘dünya borsasındaki ham petrol fiyatları ve ürün fiyatlarının artışı’ ile ‘Türk Lirası’nın Dolar karşısında değer kaybetmesine’ bağlayan Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdür Cem Arat, büyük farkın bundan doğduğunu kaydetti.

Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LPG Üterim ve Pazarlama Kooperatif Ltd. (KOOPGAZ) Genel Müdürü Nevzat Nevzat da bu zammın başlıca nedeninin dünya borsasındaki gaz fiyatlarının yükselişi ve TL’nin değer kaybı olduğunu belirterek, “Bu zam da kaçınılmazdı ve hangi hükümet olsa bu tür zamlar yapılacaktı. Çünkü TL’nin 2003 ten buya döviz karşında uğradığı değer kaybı bizi bu günlere götürdü” dedi.

Öte yandan YENİDÜZEN’in gün boyu ulaşmaya çalıştığı, sektörün önde gelen diğer isimleri İntergaz ve Jetgaz’dan konuya ilişkin geri dönüş alınamadı.

KOOPGAZ Genel Müdürü Nevzat Nevzat:

“Bu zam kaçınılmazdı”

Hükümetin sürdürülebilir ekonomiye sahip olması için belli dönemlerde belli zamlarda zam yapmasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LPG Üterim ve Pazarlama Kooperatif Ltd. (KOOPGAZ) Genel Müdürü Nevzat Nevzat, iki nedenden ötürü bu zammın yaşandığını belirtti. Nevzat açıklamasında şunlara değindi:

“Bu zamlar dünya borsasındaki gaz fiyatlarının yükselişi ve TL’nin değer kaybından dolayı yaşandı. TL döviz karşısında çok yüklü miktarda değer kaybetti. Ve LP gaz fiyatları dünya borsasında çok yükseldi. Ondan kaynaklanır.

Hükümetin sürdürülebilir ekonomiye sahip olmaları için belli dönemlerde belli zamlar kaçınılmazdır. Bu zam da kaçınılmazdı ve hangi hükümet olsa bu tür zamlar yapılacaktı. Çünkü TL’nin 2003’ ten buya döviz karşında uğradığı değer kaybı bizi bu günlere götürdü.

Normalde de zamlar bunlara göre belirlenir. Petrolün varil başı fiyat artışı ve doların yükselişi her zaman bu zamlara etki eder. Her iki yönden de yükselme olur.

Bu zamlar yüzdeliğe göre yapılıyor. Bakanlar Kurulu topladığı kümülatif verilere dayanarak yüzdelik artışta bulunuyor. Bu rakamlar oradan çıkıyor.

Bunun yanında fiyatlarda toptancı ve bayi farkları da uygulanıyor.

Sözü edilen rakamlar 62 TL dolum tesislerimizden çıkan rakamdır. Bakkaldan veya bizim tesisimizden alınan rakam aynıdır ama evinize çağırıyorsanız bu rakam 50 TL iken 60 TL olabiliyor.”

Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdür Cem Arat:

“Stoklar bitince yeni stok alındı o yüzden fark açıldı”

Dövizin seyri ve dünya borsasındaki ham petrol fiyatlarının artışı karşısında zam yapmak zorunda kalındığını ifade eden Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdür Cem Arat, ellerinde bulunan stoku tüketip yeni ürün alımı gerçekleştirdikleri için bunun kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Arat, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Zamlar tek şeye göre belirlenir. Bir ürünü alırken alış maliyeti artarsa satış fiyatına da yansır. Bir kalemi 10 TL’ye alınırsa nakliye, kar payı masraflar gibi eklerle artar.

Biz Likit Petrol Gazı (LPG’yi) en son nisan ayında ülkeye getirdik, bu LPG bitti, yeni bir parti getirdik. Arada fiyat farkı doğdu. Bu fark; ilk olarak dünya borsasındaki ham petrol fiyatları ve ürün fiyatlarının artışından, ikinci olarak ise TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesinden kaynaklandı. İkisi bir arada olduğunda en kötü zamandır, o zaman bu zamandır.

Tüm bunları toplarsak büyük bir fiyat farkı var.

Büyük farkın nedeni: nisandan bu yana piyasadaki ürüne birçok zammın uygulanması oldu. Ama biz bu stoklara yeni fiyatlandırma yapmadık çünkü zaten elimizde stok vardı. Mevcut stok bitti, bitene dek ise zam yapmadık. Stoklar bitince yeni stok alındı o yüzden fark açıldı. O gün de bugün, dileriz ki bu son olur da bir daha bu kadar fark doğmaz.”