"Ülkedeki gribal enfeksiyonlar normal mevsimsel grip"

Ülkede son zamanlarda grip salgını olduğu yönündeki söylemlere Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklık getirdi.

Bakan Pilli, BRT muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede endişe edilecek herhangi bir grip salgını olmadığını belirterek, geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl grip vakası sayısında düşüş yaşandığını açıkladı.

Şu anda ülkede yaşanan gribal enfeksiyonların mevsimsel olduğunu ifade eden Bakan Pilli, “bu yıl gribal enfeksiyonlarda bir artış görünmüyor. Herhangi bir salgın yoktur”dedi.

Bakan Pilli, her yıl yaşanan gribal enfeksiyonların bu yıl da yaşandığını hatta, bu yıl gribal enfeksiyonların geçen yıla oranla daha az olarak görüldüğünü söyledi.

Kesinlikle herhangi bir salgın olmadığını vurgulayan Bakan Pilli, yaşanan gribal enfeksiyonların normal mevsimsel grip olduğunu belirtti.

Ülkede yapılan tetkiklerde ‘A’ ve ‘B’ olarak iki tip virüs olduğunu ve bu yılki tetkiklerde A tipi fazla görüldüğünü ifade eden Bakan Pilli, halk arasında söylenen domuz gribi H1N1’in de tahlille netleştiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örtütüne göre ilk olarak 2009 yılında görülen domuz gribinin normal gripler arasında yer aldığını da anlatan Pilli, H1N1 virüsünün de artık diğer gripler gibi aynı muamele gördüğünü ve herhangi bir tehlike yaratacak durumun olmadığını kaydetti.

Bakan Pilli, ükede endişe edilecek bir durum olmadığını da söyledi.

İnsanların aşırı bir salgın ve grip olduğu yönünde söylemelerde bulunmamasını da isteyen Pilli, paniğe kapılacak herhangi bir durumun olmadığını söyledi.

Gribal enfeksiyonu olan hastalara da seslenen Bakan Pilli, istirahat ve iyi beslenmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Bakan Pilli, ateş ve grip enfeksiyonu olan kişlerin doktor kontrolü altına ilaç kullanmasını da tavsiye etti.