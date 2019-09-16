Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, yeni adli yılın açılışı nedeniyle basın toplantısı düzenliyor.

Yargıya ilişkin sorunların halen devam ettiğine işaret eden Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ülkede olduğu gibi yargıda da çok sorun olduğunu vurguladı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik’ten basın toplantısı: Binalar, personel, icranın yeterli olmama sorunları var. Ve yasa tüzük hazırlamadaki eksiklikler sorunu var.

Özellikle Lefke’deki binayla ilgili tek çivi çakılmadığını belirten Şefik, personel rahat çalışamadıkça verimliliğin de düştüğüne işaret etti.

312 personel ve 46 yargıçla mahkemenin görev yaptığını belirten Başkan Şefik, bina sorunu aşılmadıkça personel ve yargıç sayısının artırılmasının da bir anlam ifade etmeyeceğini ifade etti.

“Ambar memurluğuna öğretmen istihdam ediliyor, o nedenle münhal açılınca doğal olarak kaçmak istiyor” diyen Şefik, kadrolar doldurulurken o kadroların ilk fırsatta boşalmayacağı şekilde istihdam yapılması gerekliliğine değindi.

Büyük özveriyle çalışan personel ve yargıçlara da teşekkür eden Şefik, mahkemenin daha fazla personele ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

İcra…

İcra sorununun halen sürdüğünü de belirten Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, yasa eksikliğinin yanı sıra araç eksikliğine de değindi. Arazi ve ambar ihtiyacına da işaret eden Şefik, bu sorunların her yıl aynı şekilde devam ettiğini belirtti.

Terfiler…

Yargıçların terfisine ilişkin şikayetlerin devam ettiğini ancak mevcut şartlarda yargıç terfilerinin en uygun şekilde yapıldığını belirten Şefik, Yargıç seçiminde ölçülenin bilgi ve yeterlilik olduğuna vurgu yaptı.

10 bin 638 hukuk davası, 14 bin 126 ceza davası…

Geçmiş yıllara nazaran dava sayılarının arttığını belirten Narin Ferdi Şefik, tüm kaza mahkemelerinde 1 Ağustos itibarı ile 10 bin 638 hukuk davası, ki bunların içinde birçok istida da olduğuna da değindi, 14 bin 126 ceza davası ve 493 aile dosyası olduğunu belirtti. Başkan Narin Ferdi Şefik Anayasa Mahkemesi’nde ise 19 dosya bulunduğunu ifade etti.