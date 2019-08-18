Ülkede uzun süredir izinsiz durumundaydılar

Lefkoşa’da yapılan polis kontrollerinde ülkede izinsiz olduğu tespit edilen K.E., ve M.S., tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Özgür Sunalp olayla ilgili bulguları aktardı.

Sunalp, huzurda bulunan K.E., ve M.S.’nin KKTC’de ikametgâh İzinsiz suçundan methaldar olduklarını belirtti.

Sunalp, 16-17.08.2019 tarihinde Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli ekipler tarafından yapılan kontrolde huzurunuzda bulunan zanlı 1 ve zanlı 2’nin KKTC’de ikametgâh izinsiz olduklarının tespit edilmesi üzerine zanlıların suçüstü gereği tutuklandıklarını anlattı.

Sunalp, yapılan soruşturma neticesinde zanlı K.E.’nin 11.01.2007 tarihinden, zanlı 2 M.S.’nin ise 24.03.2018 tarihinden itibaren KKTC’de kaçak olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın henüz yeni başladığını, mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler ve ayrıca zanlıların KKTC’de ne maksatla bulunduklarının araştırılması gerektiğini söyleyen Sunalp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.