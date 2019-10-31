‘Ülkede ne yaptıkları’ araştırılacak

Lefkoşa’da ülkede kaçak olduğu belirlenen zanlılar A.D, O.K.I ve M.B tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, huzurda bulunan zanlı A.D’nin 23 Nisan 2012 tarihinden, zanlı O.K.I’nın 2 Kasım 2017 tarihinden itibaren ve zanlı M.B’nin 17 Kasım 2016 tarihinden itibaren ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, tutuklanan zanlıların ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir