Ülkede ne maksatlı bulunduğu araştırılacak

Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş operasyonları neticesinde ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı M.S.U tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memurları Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç huzurda bulunan zanlının gerçekleştirilen kontroller neticesinde ülkede kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini aleyhine soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis zanlının ülkede ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.