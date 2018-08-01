“Ülkede korku imparatorluğu kurulmasına izin vermeyeceğiz”

Bağımsızlık Yolu adına açıklama yapan Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Yusuf Özgü Sertel Türkiye’deki AKP iktidarını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Afrika Gazetesi’ne dava açılmasını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi’nin ülkedeki yasal düzenlemelerle ilgili açıklamasını eleştirdi.

Hem Kıbrıs'ın kuzeyinde, hem de Türkiye’de basın ve düşünce özgürlüğüne yönelik açılan davaların kabul edilemeyeceğini belirten Sertel, AKP’yi “Türkiye’deki halklara, ilericilere, demokratlara baskıcı ve faşizan tavrı sergilemekle, bunu Kıbrıs’ın kuzeyine de taşımak istemekle” suçladı.

Türkiye’nin Afrika Gazetesi ile ilgili talebinin burada geri çevrilmediğini, Lefkoşa Adli Şube ekiplerine ifadeler için emir verildiğini savunan Sertel, bunu kararı uygulamak isteyenlerin önce açıklama yapması ardından da istifa etmesi gerektiğini ileri sürdü.