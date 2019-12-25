Ülkede kayıt dışı olduğu tespit edildi

Devrim DEMİR

Lefkoşa-Girne Anayolunda 7 Aralık tarihinde meydana gelen kazanın ardından ortadan kaybolan Nijerya uyruklu K.D.A., polise verdiği yalan beyanın ardından tutuklandı.

14 Aralık’ta arkadaşından izinsiz kiralık arabayı alarak kaza yaptıktan sonra kaza yerini terk eden zanlı yapılan soruşturmanın ardından tespit edilerek tutuklandı.

Polis, yaptığı araştırmada zanlının ülkede 2 aydır kayıt dışı olduğunu tespit etti.

Öğrenci statüsü ile ülkeye giriş yapan zanlının ülkede araç kullanması için geçerli ehliyeti de olmadığını kaydeden polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Araba çaldı, kaza yaptı, kaçtı…

Girne Boğaz Karakolu’nda görevli polis memuru Hasan Öngör, zanlının trafik kazası yaptığını olay yerinden kaçtığını anlattı.

Yapılan plaka tespiti sonucu zanlının kullanımındaki aracın başkası adına kiralandığını ve kullanıcıdan aracı izinsiz olarak aldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Öngör, K.D.A.’nın Lefkoşa-Girne anayolunda kaza yaptığını ve kaza mahallinden kaçtıktan sonra yapılan soruşturma sonucu tespit edildiğini söyledi.

Yapılan kontrolde zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını, öğrenci parasını yatırmadığı için okula gitmediğini ifade eden polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 2 aydır ülkede kaçak olarak kaldığını tespit ettiklerini belirtti.