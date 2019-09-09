Ülkede kalış maksadı araştırılacak

Lefkoşa’da gerçekleşen denetimde ülkede yasa dışı bulunduğu tespit edilen zanlı V.T., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı, polis, mahkemeye zanlının ülkede kalış maksadının araştırılacağını aktardı…

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Doğukan Can, olayla ilgili bulguları aktardı. Can, huzurda bulunan zanlı V.T.’nin, dün saat 15.30’da Gönyeli’de devriye gezen polis ekibi tarafından, yapılan pasaport incelemesinde ülkede yasa dışı bulunduğunu söylediğini belirtti. Can, yapılan muhaceret kontrollerinde zanlının 31.08.2018 tarihinde 30 gün vize ile ülkeye giriş yaptığı ve 30.09.2018 tarihinden ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının ülkede bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.