Ülke yağmurun etkisi altında

Ülkeyi etkisi altına alan yağışlı hava dün de etkisini sürdürdü. Birçok bölgede toprak suya doydu, dereler geldi.

Bu durum yurdun çeşitli noktalarından vatandaşın fotoğraf karelerine yansıdı.

Meteoroloji Dairesi ise önceki sabah ile dün sabah 08.00 arasındaki 24 saatlik sürede en çok yağışın metrekareye 27 kilogramla Yeşilırmak’ta kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre Yeşilırmak’ı metrekareye 23 kilogramla Bostancı ve Güzelyurt, 19 kilogramla da Koruçam ve Zümrütköy takip etti.

Yağmur yağan diğer yerlere ise metrekareye 18 kilogram yağış düştü.

Salı gününe kadar sabah saatlerinde don bekleniyor

Yine Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada;

“Dün sabah 08.00’den itibaren Kuzey Sahil ve Beşparmaklarda çok etkili yağış olduğunu, saat 15.00 itibarıyla Çamlıbel’de metrekareye 85 kilogram yağış kaydedildiğini duyurdu.

Yağışlı havanın saat 16.00-17.00’den itibaren doğuya kayarak kaybolması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın hafta boyunca az bulutlu olması, salı gününe kadar sabah saatlerinde don bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 14 – 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.” denildi.



Çamlıbel-Geçitköy yolu kapandı

Öte yandan Çamlıbel-Geçitköy yolu, toprak kayması meydana geldiği için akşamüzeri kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yapılan yol açma çalışmalarının ardından polis kontrolünde yeniden trafik akışı sağlandı.

Fotoğraflar: Halil Osmanlı