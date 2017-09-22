Ülke sporu Yenidüzen’de okunacak
Bugün başlayacak olan 2017 – 2018 futbol sezonunda ülke sporunun haberleri ve gündeme dair yorumları sizlere ulaştırmak için YENİDÜZEN Spor Servisi hazırlıklarını tamamlamış durumda
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Bugün başlayacak olan 2017 – 2018 futbol sezonunda ülke sporunun haberleri ve gündeme dair yorumları sizlere ulaştırmak için YENİDÜZEN Spor Servisi hazırlıklarını tamamlamış durumda. Dinamik ve deneyimli ekibi ile tarafsız, kaliteli ve doğru bilgileri sizlere ulaştıracak olan YENİDÜZEN Spor Servisi ekibi, yeni sezonda da ülke sporunun okunacağı adres olacak...
YENİDÜZEN SPOR SERVİSİ
Burhan Gürkan
Hüseyin Kıral
Hüseyin Özbarışcı
Bülent Kılıçoğlu
Hasan Ecer
Sedat Kılıç
Çilen Ulusoy
Recep Özkamalı
Hasan Küçük
Halit Dağ
Kanı Aldağ
Zeki Kayalp
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Etiketler : Futbol, 2017-2018 sezonu, YENİDÜZEN
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