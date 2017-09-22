Ülke sporu Yenidüzen’de okunacak

Bugün başlayacak olan 2017 – 2018 futbol sezonunda ülke sporunun haberleri ve gündeme dair yorumları sizlere ulaştırmak için YENİDÜZEN Spor Servisi hazırlıklarını tamamlamış durumda. Dinamik ve deneyimli ekibi ile tarafsız, kaliteli ve doğru bilgileri sizlere ulaştıracak olan YENİDÜZEN Spor Servisi ekibi, yeni sezonda da ülke sporunun okunacağı adres olacak...

YENİDÜZEN SPOR SERVİSİ

Burhan Gürkan

Hüseyin Kıral

Hüseyin Özbarışcı

Bülent Kılıçoğlu

Hasan Ecer

Sedat Kılıç

Çilen Ulusoy

Recep Özkamalı

Hasan Küçük

Halit Dağ

Kanı Aldağ

Zeki Kayalp