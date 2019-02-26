Ülfet Bicen kayıp aranıyor

Gönyeli Yenikent bölgesinde, bu sabah saat 05.30 sıralarında gecelikle evinden ayrılan Ülfet Bicen her yerde aranıyor. Sosyal medya üzerinden eşinin fotoğrafını paylaşan Hüseyin Bicen, eşi Ülfet Bicen’in loğusa sendromu geçirdiğini belirterek, görenlerin 0542 880 5071 numaralı telefonu acilen aramalarını duyurdu.

Ülfet Bicen'in eşi Hüseyin Bicen YENİDÜZEN'e konuştu: Eşimin sabah Kermiya'da Zephyr Cafe yakınlarında görüldüğüne dair bir ihbar aldık. Polis de aramaya başladı.

Evrensel Hasta Hakları Derneği, Lohusa sendromu ile ilgili açıklama yaptı: Lohusa sendromu (postnatal depression) toplumun yeterince bilgi sahibi olmadığı ve sanılandan yaygın ve zor bir durumdur. Uygun tedavi ve destekle tedavi edilebilir. Ülfet Bicen'i görenlerin ona hassasiyetle yaklaşarak ailesine haber vermesi önemle rica olunur