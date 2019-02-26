Ülfet Bicen bulundu!

Gönyeli Yenikent bölgesinde,bu sabah 05.30 saatlerinde evinden ayrılan Ülfet Bicen ailesi ve polisi alarma geçirdi. 17 Şubat tarihinde doğum yapan ve ‘Lohusalık sendromu’ geçirdiği öğrenilen genç kadının sabah saatlerinde evden ayrılması üzerine, eşi Hüseyin Bicen eşinin fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Vatandaşların da sosyal medya üzerinden hızlı bir şekilde paylaşımı yayması ile genç anne Ülfet Bicen, evinden ayrıldıktan yaklaşık 6 saat sonra bölgede bulunarak evine getirildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Hüseyin Bicen, eşinin ilk doğumu olduğunu evden ayrıldıktan sonra aynı bölgede oturan ve aynı zamanda Psikiyatri olan yeğenin evine gittiğini anlattı. Bicen, yeğenin Türkiye’de olması nedeniyle eşinin paylaşımdan sonra bulunduğunu ve sağlığının iyi olduğunu kaydetti.