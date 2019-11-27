Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Ulaştırma Bakanlığı: Atlasglobal yolcuları için istişareye başladık
Ulaştırma Bakanlığı: Atlasglobal yolcuları için istişareye başladık

Ulaştırma Bakanlığı: Atlasglobal yolcuları için istişareye başladık

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Atlasglobal Havayolları’nın tüm uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurmasının ülkemizi de olumsuz etkileyeceğini açıkladı.

A+A-

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Atlasglobal Havayolları’nın tüm uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurmasının ülkemizi de olumsuz etkileyeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada  Uçuşlara ara verilen süre içerisinde biletleme işlemi yapmış olan yolcuların durumları, oluşan mağduriyetlerin nasıl giderileceği konuları TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile karşılıklı olarak istişare edilmeye başlanmıştır” denildi.

Açıklamada “Yine bu olumsuz durumun ülkemize ve ülkemizden yapılan uçuş frekanslarına etkisi azaltmak adına halen uçuş yapan 3 havayolu firması ile ek seferler düzenlenmesinin programlanması çalışmalarına da başlanmıştır. İlgili konularda yeni gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Bu haber toplam 121 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Atlasglobal uçuşlarını durdurduğunu açıkladıAtlasglobal uçuşlarını durdurduTürkiye’de bir süredir mali sıkıntı içerisinde olduğu bilinen Atlasglobal’den akşam saatlerinde açıklama geldi.