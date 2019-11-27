Ulaştırma Bakanlığı: Atlasglobal yolcuları için istişareye başladık

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Atlasglobal Havayolları’nın tüm uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurmasının ülkemizi de olumsuz etkileyeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Uçuşlara ara verilen süre içerisinde biletleme işlemi yapmış olan yolcuların durumları, oluşan mağduriyetlerin nasıl giderileceği konuları TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile karşılıklı olarak istişare edilmeye başlanmıştır” denildi.

Açıklamada “Yine bu olumsuz durumun ülkemize ve ülkemizden yapılan uçuş frekanslarına etkisi azaltmak adına halen uçuş yapan 3 havayolu firması ile ek seferler düzenlenmesinin programlanması çalışmalarına da başlanmıştır. İlgili konularda yeni gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadelerine yer verildi.