Ulaç bu kez Çanakkale’de birinci

"2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında, bu yıl Çanakkale’de ilki düzenlenen "Troya Açık Su Yüzme Yarışı" 5,8 kilometrelik parkurda yapıldı. Son olarak önceki hafta Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Maratonu’nda genel klasman birincisi olan ülkemiz yüzücüsü Doğukan Ulaç, burada da birinci olma başarısı gösterdi. Yarışta yer alan bir diğer ülkemiz yüzücüsü Osman Akkuş ise 45-49 yaş grubunda birinci oldu.

Troya'nın, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yılında 2018'in "Troya Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen ve yaklaşık bin profesyonel yüzücünün katıldığı yarış, Barbaros Halk Plajı ile Kepez Halk Plajı arasında gerçekleştirildi. Yarışmacılar 5,8 kilometrelik parkuru tamamlayıp Kepez Halk Plajı'ndaki bitiş noktasına ulaştı.

Ulaç ve Akkuş’tan birincilik

Yarışmada erkeklerde ülkemizden Doğukan Ulaç birinci olma başarısı gösterdi. Hasan Emre Musluoğlu ikinci, Deniz Akış ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Nilay Erkal, ikinciliği Ada Sude Korkmaz, üçüncülüğü Ruth Hatton elde etti. Ülkemizden Osman Akkuş ise 45-49 yaş grubunda birinci oldu.

Düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri, Türkiye eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Vali Orhan Tavlı, Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ute Hascher-Brückner tarafından verildi.