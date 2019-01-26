UKÜ’lü akademisyene birincilik

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Neslihan Koçer, 9. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetim Kongresi’nde en iyi sözlü sunum dalında birincilik ödülünün sahibi oldu.

Yrd. Doç. Dr. Koçer, “Okul Öncesi Dönemde Afet Bilincini Geliştirme” konulu sunumunda doğal afetlerin halkı sosyal ve psikolojik olarak etkilediğini açıklayarak, sosyal ilişkilerin bozulması, güvenlik sorunları, hastalık ve salgın gibi durumların ortaya çıktığını aktardı.

Bu durumlardan en fazla yaşlıların, kadınların ve çocukların etkilendiğine dikkat çeken Koçer, afet sonrası terk edilme, değer verdiği kişileri ve eşyaları kaybetme korkusunun okul öncesi dönemdeki çocukların en belirgin davranışları olduğunu belirtti.

Ebeveynlerin felaket sırasında sakin, kendine güvenen bir görünüm sergilemesi gerektiğinin altını çizen Koçer, afet sonrasında çocuğa yansıtılan korku ve stres gibi durumların çocuktaki psikolojik travma riskini arttırabileceğini kaydetti.

Koçer, çocukların yaş gruplarına göre yaşanan afetlere farklı tepkiler verdiğine de değinerek, bebeklerin afetlerden doğrudan etkilenmediklerini, ebeveynlerinin kaygılı tutum ve davranışlarının bebeklerin de tedirgin olmasına yol açtığını belirtti.

Afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Koçer, çocuklara da bu konuda eğitim verilerek, afetlere karşı nasıl hazırlıklı olunacağını kavratmak, afetler sırasında neler yapacaklarının sorumluluğunu kazandırmak ve bu kültürü oluşturmak gerektiğini ifade etti.

Okul öncesi dönemde güncel eğitim planları yapılmasının önemine değinen Yrd. Doç. Dr. Koçer, öğrenim hedeflerini ve kazanımlarını temel alan eğitim programlarının farklı etkinliklerle çocuklara afetleri tanıtarak, korunma yolları ile alınabilecek önlemlerin öğretilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.