UKÜ’lü akademisyenden biyolojik mücadele vurgusu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörlük Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Erkay Özgör, gerek tarım alanlarında verimin artırılması ve kalitenin yükseltilmesi gerekse de yaşam alanlarımızda daha refah bir şekilde yaşayabilmemiz için özellikle zararlı böcek ve yabancı otlara karşı bilinçli ve etkili bir mücadelenin önemli olduğunu açıkladı.

Yrd. Doç. Dr. Özgör, bazı durumlarda tarımsal üretimi sınırlandıracak boyutta olumsuzluk yaratan zararlıların bulunduğuna dikkat çekerek, bu nedenle biyolojik mücadele yöntemlerinin kullanılmasının önem arz ettiğini aktardı.

Tarım zararlıları ile mücadelede genellikle kimyasal ilaçların kullanıldığını belirten Özgör, uzun süreli ve sık olarak kimyasal kullanılmasının ürün kaybında artışa, zararlılarda ilaçlara karşı dayanıklılığın artmasına, potansiyel zararlıların ekonomik zararlı durumuna geçmesine ve doğal düşmanların öldürülmesi nedeniyle ekolojik dengenin bozulmasının söz konusu olduğunu açıkladı. Yrd. Doç. Dr. Özgör kimyasalların insan ve hayvan sağlığı üzerindeki tehdidi, gıda maddelerindeki ilaç kalıntıları, çevre kirlenmesi ve yüksek ilaç fiyatları da eklenince, kimyasal mücadeleye alternatif çevre dostu ve daha ucuz mücadele yöntemlerine geçilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Bu yöntemlerden en çevre dostu, en ucuzu ve en sürdürülebilir olanının biyolojik mücadele olduğunu ifade eden Özgör, “Biyolojik mücadele ile zararlı böceklerin yapmış olduğu zararları en aza indirmek için bu böceklerin doğal düşmanları kullanılmadır” dedi. Bakteriler, funguslar, nematodlar, kuşlar ve böceklerin biyolojik mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Özgör, artık birçok ülkede biyolojik mücadele ürünlerinin tercih edilmeye başlandığını bildirdi.

TC. Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Projesi ekibinde yer alan Yrd. Doç. Dr. Özgör, proje kapsamında patates zararlısı ve un güvesine karşı bazı fungusların kullanıldığını ve bu zararlılarla etkin mücadelede ilk defa yüksek bir başarı oranına ulaşıldığını da açıkladı.