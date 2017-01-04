UKÜ’den transfer şov

Bu sezon Genç Erkekler Ligi’nde iddialı bir takım kuran Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) transferde bombaları patlattı. Darbaz ve Esentepe’den toplam 11 oyuncuya imza attırdı. UKÜ takımı Darbaz’dan; Erim Emirkanı, Ahmet Berköz, Berkan Dündar, Eren Köse, Ahmet Durağan, Cuma Karadeniz, İbrahim Karadeniz, Doğuş Konaç ve Mustafa Kösedağ’ı renklerine bağlarken, Yıldız Erkekler Ligi’nin şampiyonu Esentepe’nin iki yıldızı Şükrü Erdoğan ve Cemali Aktaş’ı kadrosuna kattı.