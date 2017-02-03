UKÜ’den çifte zafer

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Liglerine Salı ve Çarşamba günü oynanan 4 karşılaşma ile devam edildi. Çarşamba günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) rakibi Yakın Doğu Üniversitesi’ni (YDÜ) kızlarda ve erkeklerde mağlup etme başarısı gösterdi.

Genç kızlar liginde Salı gecesi Şahlan ile Darbaz karşı karşıya geldi. Rakibini 23-17 mağlup eden Darbaz geceyi galibiyetle kapadı. Genç erkeklerde ise Yükseliş konuk olduğu Mağusa Gelişim Akademisi’ni (MGA) 22-18 ile geçti.

Çarşamba gecesi Atatürk Spor Salonu’nda YDÜ ile UKÜ kız ve erkek karşılaşmaları oynandı. UKÜ kızlarda rakibini 22-17, erkeklerde de 37-26 yenerek geceyi çifte galibiyetle kapadı. Oynanacak maçların programı şöyle:

GENÇ ERKEKLER

4 Şubat Cumartesi

Atatürk Spor Salonu: Yükseliş – YDÜ (18.30)

6 Şubat Pazartesi

Arena: UKÜ – MGA (18.00)

8 Şubat Çarşamba

Arena: UKÜ – Yükseliş (18.00)

Atatürk Spor Salonu: YDÜ – MGA (18.00)

GENÇ KIZLAR

4 Şubat Cumartesi

Atatürk Spor Salonu: Darbaz – UKÜ (17.00)

7 Şubat Salı

E. Apakan Spor Salonu: Şahlan – YDÜ (18.00)