UKÜ’den çifte galibiyet

Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Liglerine Cumartesi akşam oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Genç kızlarda Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) yanı sıra Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kızlarda ve erkeklerde çifte galibiyetle geceyi noktaladı.

Genç kızlarda YDÜ rakibi Şahlan Spor’u 10 sayılık farkla 31-21’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Genç kızlarda gecenin diğer maçında ise UKÜ, Darbaz’ı 22-10’luk skorla geçti. UKÜ ayrıca genç erkeklerde de galip geldi. Rakibi YDÜ karşısında 6 sayılık bir farkla maçı tamamlayan UKÜ, parke zeminden 36-30 galibiyetle ayrıldı.

Genç erkeklerde Yükseliş ile UKÜ arasındaki erteleme maçının bugün Atatürk Spor Salonu’nda saat 18.00’de oynanacağı duyuruldu.