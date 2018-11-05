UKÜ’de Yücel anısına etkinlik

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Fakülte Tanışma ve Kaynaşma Etkinliği” kapsamında Atilla Yücel anısına “Öğrenci Projeleri Sergisi” gerçekleşti.

Serginin açılışında konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, öğrencilerin projelerini bu tür etkinliklerde tanıtmalarının çok önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Nadiri, öğrencilerin hem akademik hem de uluslararası kariyerleri açısından bu tür etkinliklerin bir fırsat olduğunu aktararak, öğrencilere her türlü imkândan yararlanmaları tavsiyesinde bulundu.

Nadiri, UKÜ GSTMF Mimarlık Bölümü’nün aldığı MİAK akreditasyonu ile, Üniversitenin sadece bölgede değil, uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından da akredite olma misyonu doğrultusunda başarı elde etmiş akademik bir kurum olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Halil Nadiri serginin, yakın zamanda kaybedilen Prof. Dr. Atilla Yücel anısına düzenlendiğini hatırlatarak, bu tür farkındalık yaratan etkinliklerin düzenlenmesi ile üniversiteye destek veren, ve katkıda bulunan herkesin anılarak yaşatılmasının çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gürkan Gökaşan ise, sergi kapsamında Fakülte çatısı altında yer alan Mimarlık, İç Mimarlık ve Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin dersleri kapsamında geçmiş yıllarda hazırladıkları tasarımların sergilendiğini belirtti.

Gökaşan, sergide mimari çizimler, maketler ve grafik tasarım ürünlerinden poster tasarımı, dergi tasarımı ve tipografik çalışmaların yer aldığını da kaydetti. Gökaşan konuşmasında, “ Bu sergi, kısa süre önce kaybettiğimiz, GSTMF’de dekanlık ve öğretim üyeliği yapmış olan değerli hocamız Prof. Dr. Atilla Yücel anısına düzenlenmiştir” ifadelerini kullandı. Dr. Gökaşan, Atilla Yücel Öğrenci Projeleri Sergisi’ndeki tasarımların bir hafta süreyle segileneceği bilgisini de paylaştı.