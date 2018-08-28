UKÜ'de, Turizm Yüksek Lisans programları başlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu bünyesinde bulunan Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Aşçılık lisans ve önlisans programları ile 2018-2019 Akademik Yılı’nda eğitim-öğretime hazır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ lisans ve önlisans programları yanı sıra 2018-2019 Akademik Yılı’nda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylı Turizm ve Otel İşletmeciliği Türkçe Yüksek Lisans programlarına öğrenci alımına başladıklarını bildirdi.

Doç. Dr. Orhan Uludağ, yüksekokul bünyesinde yer alan laboratuvarlarla öğrencilerin teknik becerilerini ve araç-gereç kullanma yetilerini geliştirmelerine olanak sağladıklarını kaydederek, yaz stajlarında 4 veya 5 yıldız otellerde, tatil köylerinde ve lüks restoranlarda staj yaparak, bilgi ve becerilerini pekiştirmelerine yardımcı olduklarını belirtti.

Öğrencilerin bireysel gelişimleri açısından Turizm Kulübü ve diğer öğrenci topluluklarıyla öğrenim süresince bir çok faaliyetlerde bulunduklarını aktaran Uludağ, çalıştay, konferans, sempozyum gibi ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklere katıldıklarını da kaydetti. Doç. Dr. Uludağ, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nun şu an FIBAA akreditasyon sürecinden geçtiğini de hatırlatarak, yeni akademik yılda eğitim kalitelerini daha da arttıracaklarına dikkat çekti.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nun şu anda yapım aşamasında olan bir diğer eğitim mutfağı hakkında da bilgi veren Uludağ, “Mutfağımızın yapımında sona gelirken, gerek alan bakımından gerekse de tasarım ve işlevsellik açısından adadaki en üst düzey üretim mutfaklarından biri olma özelliğini taşımaktadır” dedi. Doç. Dr. Uludağ, bitmek üzere olan bu mutfakla Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Aşçılık Bölümleri’nin büyük bir gelişim kaydedeceğini de sözlerine ekledi.