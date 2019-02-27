UKÜ’de oryantasyon günleri devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi öğrenci kayıtları dolayısı ile Öğrenci Karşılama ve Oryantasyon Günleri tüm hızıyla devam ediyor.

Oryantasyon günleri kapsamında düzenlenen şehir turu etkinlikleri Lefkoşa gezisi ile başladı. Program Girne ve Gazimağusa şehir turlarıyla devam edecek. Lefkoşa şehir turunda surlar içi bölgesini gezen öğrenciler ayrıca Büyük Han, Derviş Paşa Konağı gibi tarihi yerleri de ziyaret ederek, Lefkoşalı esnaf ile bir araya gelme fırsatı da yakaladılar. Kaynaşma ortamının sağlandığı etkinlikte, öğrenciler halk ile sohbet ederek, Kıbrıs Kültürü hakkında bilgi edindiler.

Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık birinci sınıf öğrencisi Kelie Mhula, Kıbrıs kültürünün çok zengin bir kültür olduğunu belirterek, insanlarının çok cana yakın olduğunu ifade etti. Kelie, oryantasyon kapsamında yapılan Lefkoşa Şehir Turu çerçevesinde Kıbrıs’ın tarihi hakkında bilgi edindiklerini ve özellikle Lefkoşa surlarının mimarlık tarihi açısından inanılmaz bir yapı olduğunu da kaydetti.

Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Kudakwashe Ian Maboreke ise Zimbabwe’den geldiğini aktararak, UKÜ Oryantasyon Günleri sayesinde Kuzey Kıbrıs’ı yakından tanıma fırsatı bulduklarını ve birçok arkadaş edindiklerini belirtti.

UKÜ Oryantasyon Günleri çerçevesinde yeni kayıtlı öğrencilere yönelik ileriki dönemlerde gerçekleştirilecek olan oryantasyon sunumuyla öğrenciler muhaceret, öğrenci işleri, yurtlar, kampüs olanakları, kütüphane, Öğrenci Gelişimi ve Danışma Merkezi, Uluslararası Merkez, SIS’ten dilekçe yazma, öğrenci kulüpleri, öğrenci toplulukları, Öğrenci Birliği Konseyi, CIU Arena ve Sağlık Merkezi gibi konular hakkında bilgi sahibi olacak. Düzenlenecek olan oryantasyon sunumu ile yeni kayıtlı öğrencilere ayrıca KKTC trafik kuralları ve yasaları hakkında bilgi de verilecek.