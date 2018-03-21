UKÜ'de öğrenci kavgası: 3 yaralı

UKÜ'de çıkan iki öğrenci grubu arasındaki kavgada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sebebi henüz öğrenilemeyen kavgada yaralanan öğrencilerin isimlerinin Mahsun Baş, Muhittin Yamaç ve Yakup Ekmekçi olduğu kaydedildi. Öğrenciler Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polisin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Saat 16:00 sıralarında Haspolat’ta iki grup arasında çıkan tartışma sonucu Mahsun Baş, Muhittin Yamaç ve Yakup Ekmekçi ciddi şekilde yaralanmıştır. Olay ile ilgili polis soruşturması sürüyor.

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